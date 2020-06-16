Юрюзань, Челябинская область, , 16:15 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 в результате столкновения грузовика и пяти автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Ещё семь человек получили травмы, но выжили. Им оказывают помощь медики.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла возле Юрюзани. Прокуратура начала проверку по факту трагедии.

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