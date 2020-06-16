Архангельск, , 16:09 — REGNUM В Архангельской области проводится по факту гибели подростка во время купания в реке.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО сегодня утром в реке Виледь недалеко от деревни Сидоровская утонул 14-летний мальчик, который купался вместе о своей знакомой.

В ведомстве сообщили, что в текущем году это уже второй случай гибели несовершеннолетнего в водоеме. Напомним, 3 июня в искусственном водоеме на дачном участке утонул 2-летний мальчик.