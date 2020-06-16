Москва, , 16:07 — REGNUM Люблинский суд Москвы отложил прения сторон по делу «Нового величия» на 25 июня, сообщает 16 июня пресс-служба суда.

Заседание состоится 25 июня.

Напомним, на стадии прений обвинение должно было запросить наказание для подсудимых.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами дела являются Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин, Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин.

Им предъявлены обвинения по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия, целью созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.