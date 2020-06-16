Юрюзань, Челябинская область, , 16:00 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись грузовик и ещё пять легковых машин. Авария произошла 16 июня, сообщает пресс-служба облпрокурауры.

ДТП случилось под Юрюзанью. Катав-Ивановский прокурор выехал на место ЧП. Областной прокурор Виталий Лопин поручил провести проверку по факту аварии. Он же держит вопрос на контроле.

В ходе проверки предстоит оценить степень соблюдения предприятием, выпустившим грузовик на линию, режима труда и отдыха водителей, и соблюдение других требований законодательства.