Ярославль, , 15:35 — REGNUM Бывший директор «Ярославского ликеро-водочного завода» Владимир Скидан признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Мещанского районного суда. Как ранее сообщало ИА REGNUM размер акцизов, недоуплаченных в федеральный и региональный бюджеты, составил 630 миллионов рублей. События преступления относятся к 2015 году.

Ярославский ЛВЗ

«По версии следствия, Скидан с целью уклонения от уплаты налогов за 2015 год занизил сумму налоговых отчислений ОАО «Ярославский ликеро-водочный завод», внес ложные сведения в налоговые декларации по акцизу на алкогольную продукцию за февраль, апрель, май 2015 года и направил их в налоговый орган», — цитирует обвинительное заключение официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.

Уголовное дело бывшего директора «Ярославского ликеро-водочного завода» Владимира Скидана рассматривал Мещанский районный суд Москвы.

«Подсудимый, согласившись давать показания, вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся… Отвечая на вопросы участников процесса, подсудимый показал, что занижение сумм в декларациях предполагалось временным, как вынужденная мера ввиду того, что у завода просто не было денежных средств, но при этом компания — акционер обязывала их работать, выпускать продукцию и дальше ее отгружать, чтобы у собственника завода накапливалась выручка, чтобы у них был поток продукции, который аккумулировал выручку, дабы собрать эти деньги и погасить свои многомиллиардные кредиты», — отмечается в тексте приговора суда.

Владимир Скидан был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Часть ущерба бывший директор возместил в ходе следствия. Приговор вступил в законную силу.

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