Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону на борту прибывшего с Украины теплохода обнаружили автобиографическую книгу лидера нацистской партии Адольфа Гитлера. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном таможенном управлении 16 июня.

Печатное издание, которое относится к экстремистской литературе, хранилось на книжной полке в каюте члена экипажа — 19-летнего гражданина Украины. По данному факту возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование» и ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений».

Отмечается, что данное издание внесено в федеральный список экстремистских материалов на основании решения Кировского районного суда Уфы от 24 марта 2010 года.