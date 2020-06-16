Посёлок городского типа Сосьва, Свердловская область, , 15:22 — REGNUM На месте разлива нефти на севере Свердловской области идёт постоянный экологический мониторинг. Об этом сообщили журналистам в АО «Транснефть — Сибирь».

«Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей», — заверили в организации.

Сейчас на месте ЧП трудятся сотрудники аварийной службы Урайского управления магистральных нефтепроводов компании. Задействованы 30 человек, а также десять единиц техники. Также выясняются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 16 июня. Вылилось 8,6 кубических метров нефти. Прокуратура и СКР ведут проверки. Ситуацию на свой контроль взял губернатор Евгений Куйвашев.

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