Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор командиру конного взвода войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское». Мужчина признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 16 июня.

В материалах уголовного дела указано, что командир казачьей конной дружины в период с 1 января 2014 года по 16 февраля 2018 года обманным путём похитил из региональной казны в размере около 1,5 млн рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году командир казачьего конного взвода Ростова-на-Дону принимал участие в конном переходе казаков юга России Волгоград — Севастополь, посвящённого 70-летию Великой Победы. Он был награждён благодарностью Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, а также знаком губернатора Ростовской области «За ратную службу».