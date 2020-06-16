Назрань, Ингушетия, , 15:13 — REGNUM В сети появилось видео с места перестрелки в Назрани (Ингушетия), в результате которой погибли четыре человека. Видео опубликовал телеграм-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Коммунальная. Перестрелка произошла между двумя родственниками, причиной конфликта стал земельный спор.

В перестрелку участвовали 15 человек, семь ранены. Среди погибших — сотрудник Росгвардии. На месте происшествия работают правоохранители.

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