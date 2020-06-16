Посёлок городского типа Сосьва, Свердловская область, , 15:11 — REGNUM Специалисты АО «Транснефть — Сибирь» ликвидируют последствия разлива нефти на севере Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Инцидент произошёл в 22:07 (мск) 15 июня или в 00:07 по местному времени 16 июня. Автоматизированная система контроля параметров работы зафиксировала изменение внутритрубного давления. Оно было выявлено на участке магистрального нефтепровода Сургут — Полоцк. Спустя две минуты работа нефтепровода на данном участке была остановлена. А в ходе обследования сотрудники обнаружили выход нефти.

По данным организации, всего вылилось 8,6 кубометров «чёрного золота». В водоёмы оно не попало. Как сообщало ИА REGNUM, СКР и прокуратура ведут проверки по факту ЧП. Также ход расследования взял на контроль губернатор Евгений Куйвашев.

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