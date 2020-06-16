Посёлок городского типа Сосьва, Свердловская область, , 15:01 — REGNUM В Свердловской области прокуратура ведёт проверку по факту разлива нефти на территории Сосьвинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

На место выехал серовский прокурор Алексей Рубан. Предстоит оценить размер ущерба и причины ЧП. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 16 июня. Разлилось восемь кубометров нефти.

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