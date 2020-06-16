Багдад, , 15:01 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака. Об этом 16 июня сообщается в заявлении министерства обороны в социальной сети Twitter.

По данным военного ведомства, удары были нанесены в регионе Гара, расположенном на севере Ирака. Спецоперация будет продолжена.

Термин «нейтрализован» обычно используется турецкими военными для описания факта убийства противника.

Напомним, ранее вооруженные силы Турции объявили о начале операции «Коготь орла», направленной против курдских повстанцев в Ираке. В Багдаде данный шаг расценили как нарушение суверенитета страны.