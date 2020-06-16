Посёлок городского типа Сосьва, Свердловская область, , 14:50 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял на контроль ситуацию с разливом нефти в Сосьвинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По предварительным данным, вылилось восемь кубометров нефти. Это произошло во время подготовки к плановым работам на участке нефтепровода между селом Кошай и посёлком Восточный.

Управляющий Северным округом Евгений Преин, а также глава Сосьвы Геннадий Макаров выехали по поручению губернатора к месту ЧП. Также туда отправились специалисты МЧС. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 16 июня. Следственные органы ведут проверку.

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