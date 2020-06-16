Сысерть, Свердловская область, , 14:32 — REGNUM В Свердловской области идёт проверка по факту разлива нефти. Сообщение об аварии поступило утром 16 июня, сообщает региональное управление СКР.

Нефть разлилась на участке нефтепровода возле нефтеперекачивающей станции «Сосьва». Согласно предварительным сведениям, это произошло в результате порыва трубопровода между посёлком Восточный и селом Кошай.

Сотрудники СКР работают на месте аварии. Они осматривают место ЧП, изымают образцы почвы, а также опрашивают сотрудников организации, которая обслуживает нефтепровод. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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