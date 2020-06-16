Москва, , 14:32 — REGNUM Обстановка на территории Сирийской Арабской Республики остается напряженной. Усилия российской группировки войск сосредоточены на стабилизации ситуации вИдлибской зонедеэскалации и совместном российско-турецком патрулировании участка трассыМ-4, об этом 16 июня заявил официальный представитель Минобороны России генерал — майор Игорь Конашенков

По словам Конашенкова, боевики террористических группировок не оставляют попыток сорвать патрулирование. Так, сегодня, 16 июня, в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха иУрум-эль-Джаузабоевикамибылапредпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторингобстановки вдоль трассы М-4.В результате подрыва боевикамивзрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер. Личный состав совместного патруля не пострадал. Вся техника и российские военнослужащие вернулись в пункт дислокации.