Одесса, Украина, , 14:32 — REGNUM В Одессе полиция задержала двух украинских военнослужащих, подозреваемых в стрельбе, сообщило 16 июня управление полиции охраны в Одесской области.

Ночью возле детского центра «Молодая гвардия» полицейские выявили двух нетрезвых мужчин, которые ради развлечения стреляли вверх. При задержании они оказали сопротивление.

У 23-летнего киевлянина и 32-летнего жителя Днепропетровской области изъяли удостоверения военнослужащих, нож, кастет, два стартовых пистолета, магазины с патронами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области задержали женщину, допустившую наезд на четырёх детей. Один из пострадавших находится в коме.

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