Одесса, Украина, 16 июня 2020, 14:32 — REGNUM В Одессе полиция задержала двух украинских военнослужащих, подозреваемых в стрельбе, сообщило 16 июня управление полиции охраны в Одесской области.
Ночью возле детского центра «Молодая гвардия» полицейские выявили двух нетрезвых мужчин, которые ради развлечения стреляли вверх. При задержании они оказали сопротивление.
У 23-летнего киевлянина и 32-летнего жителя Днепропетровской области изъяли удостоверения военнослужащих, нож, кастет, два стартовых пистолета, магазины с патронами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области задержали женщину, допустившую наезд на четырёх детей. Один из пострадавших находится в коме.
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