Ялуторовск, Тюменская область, , 14:20 — REGNUM В Тюменской области директор автосервиса лишён свободы из-за пьяной езды на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Ялуторовского районного суда.

Судом установлено, что директор одного из автосервисных предприятий города Ялуторовска вечером 1 марта 2020 года сел пьяным за руль своего автомобиля. По дороге он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. При нём не оказалось прав, так как он ранее был лишён их за езду на автомобиле в пьяном виде. Причём срок лишения прав у него должен был завершиться 1 апреля 2020 года.

Суд признал директора автосервиса виновным по ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, с неоконченной судимостью по этой же статье»). Нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два года шесть месяцев.