Ижевск, , 14:04 — REGNUM Домашний арест в отношении обвиняемого во взятках бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва продлен на три месяца — до 20 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Дата следующего судебного заседания будет объявлена дополнительно. В рамках предстоящего заседания сторона защиты представит дополнительные доказательства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. В ходе расследования Соловьев частично признал вину в инкриминируемых преступлениях.

После четырех месяцев в СИЗО Соловьева перевели на домашний арест по ходатайству следствия. Одной из причин являлось состояние здоровья бывшего чиновника. Экс-глава Удмуртии находился в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

В апреле 2018 года Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 6 декабря стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии.

На слушаниях в январе текущего года Соловьёв вдруг заявил о своей невиновности, хотя ранее частично признал вину.

20 марта срок домашнего ареста в отношении Соловьева был продлен до 20 июня текущего года.

Из-за ситуации с коронавирусом во второй декаде мая стало известно, что рассмотрение дела Соловьёва отложено в связи с действующим на территории республики режимом повышенной готовности.