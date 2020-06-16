Ялуторовск, Тюменская область, , 14:01 — REGNUM В Тюменской области за ненадлежащую организацию ремонта крыши, при которой пострадал человек, наказан мастер ООО «ЯлткомплектСтрой». Об этом сообщает пресс-служба Ялуторовского городского суда.

Судом установлено, что днём 23 февраля 2020 года во время монтажа крыши двухэтажного дома упал мужчина, получив серьёзный перелом ноги. Как выяснилось, мастер не провёл с ним инструктаж, допустил его к работе без оформления трудового договора, а также не обеспечил необходимыми средствами защиты. Пострадавший вышел на крышу дома без специальной противоскользящей обуви и защитной каски. Он отцепил страховочный ремень, поскользнулся и упал с неё на землю.

Мастер свою вину признал и ещё до судебного заседания возместил потерпевшему ущерб за моральный вред. И был приговорён судом по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») к штрафу в 70 тыс. рублей.