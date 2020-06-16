* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 13:58 — REGNUM На севере Ирака сотрудники службы безопасности задержали шестерых членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 16 июня передает телеканал Al-Sumaria.

«Подразделения разведслужб МВД задержали в нескольких районах провинции Найнава шестерых террористов», — цитирует телеканал заявление МВД Ирака.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляют серьезную угрозу Ираку, особенно в регионах, являющихся объектом территориального спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны.

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