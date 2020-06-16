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«Минские соглашения и их выполнение»
На севере Ирака задержали шестерых террористов ИГ*
*ИГ — запрещённая в России организация
Багдад,
16 июня 2020, 13:58 — REGNUM На севере Ирака сотрудники службы безопасности задержали шестерых членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 16 июня передает телеканал Al-Sumaria.
«Подразделения разведслужб МВД задержали в нескольких районах провинции Найнава шестерых террористов», — цитирует телеканал заявление МВД Ирака.
Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему представляют серьезную угрозу Ираку, особенно в регионах, являющихся объектом территориального спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны.
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История вопроса
Террористические акты в Ираке с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия. Атаки, сопровождающиеся большим количеством жертв, предпринимаются в отношении гражданского населения, сотрудников силовых структур, дипломатических представительств иных государств.
Ответственность за часть терактов на себя взяло ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).
Распространенной тактикой является подрыв заминированных автомобилей, а также самоподрывы смертников. Взрывы звучат в мечетях, на рынках, ресторанах, во время похорон.
По количеству террористических актов Ирак является одной из самых горячих точек в мире. От терактов здесь погибло более 40 000 человек.