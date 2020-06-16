Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге водитель мотоцикла пытался сбежать от полицейской погони и наехал на сотрудника ДПС. Об этом 16 июня сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, это произошло 15 июня около 13:35 мск в Кировском районе Санкт-Петербурга на улице Ивана Черных у дома 35.

23-летний водитель мотоцикла Kawasaki не выполнил законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться. После чего совершил наезд на сотрудника ДПС и припаркованный автомобиль Toyota Avensis.

«В результате наезда травмы средней степени тяжести получил инспектор ДПС. Водитель мотоцикла задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.