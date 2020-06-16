Астрахань, , 12:53 — REGNUM В Астрахани по подозрению в убийстве и изнасиловании задержан 34-летний местный житель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, ночью 11 июня мужчина со своим знакомым и его сожительницей распивал спиртное в одной из квартир в Трусовском районе областного центра. Во время застолья мужчины поссорились, гость схватил нож и нанес не менее восьми раз ударил в шею 44-летнего хозяина квартиры. После этого из изнасиловал сожительницу убитого, угрожая ей убийством.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Изнасилование под угрозой убийством». Подозреваемого задержали и заключили под стражу.