Элиста, , 12:42 — REGNUM Суд отправил под стражу бывшего директора МУП «Архитектурно-планировочное бюро города Элисты», депутата народного Хурала Республики Калмыкия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 16 июня.

«Элистинский городской суд Республики Калмыкия удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении бывшего директора МУП «Архитектурно-планировочное бюро города Элисты», являющегося депутатом народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве — речь идёт о периоде его работы в МУП «Архитектурно-планировочное бюро города Элисты».

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии задержан депутат Народного Хурала