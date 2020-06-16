Курган, , 12:36 — REGNUM В Целинном районе Курганской области сожгли мост, связывающий два населённых пункта с «большой землёй». От пути регионального значения оказались отрезанными 300 жителей села Рачеевка и деревни Исаково, сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья.

Ликвидация огня на сожжённом мосту в Целинном районе Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

Неизвестные подожгли мост в ночь с 14 на 15 июня. Он не подлежит восстановлению. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, отмечают в департаменте.

Сожжённый мост представлял собой деревянное сооружение шириной 10 метров. В 2019 году его отремонтировали. Чтобы скорая помощь, пожарные, полиция смогли попасть в отрезанные ныне от мира населённые пункты, департаментом прорабатывается вопрос по временному объезду.