Анкара, , 12:30 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» по меньшей мере семерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 16 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Среди ликвидированных повстанцев двое находились в «оранжевой категории», что означает высокий приоритет в их поимке, а также награду за их головы.

Спецоперация по уничтожению членов РПК прошла в районах Сиирт и Фарасина, расположенных на юго-востоке страны.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, а также рядом других стран, террористической организацией, поэтому ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции «нейтрализовали» трёх членов РПК на востоке страны