Махачкала, , 12:25 — REGNUM В Дагестан сегодня, 16 июня, прибудет делегация из Азербайджана для решения вопроса о возвращении на родину размещенных в палаточном лагере граждан этой страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатически источник.

«Сегодня в Дагестан прибудет делегация из официальных лиц, в состав которой, предположительно, войдет и замглавы МВД», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным российского следствия, вечером 15 июня порядка 400 граждан Азербайджана, которые были размещены на территории общежития и временного палаточного городка около села Куллар, вышли на федеральную дорогу «Кавказ» и пытались перекрыть движение автотранспорта.

На место выехали сотрудники полиции военными погрануправления ФСБ, в ответ граждане Азербайджана начали закидывать их камнями и другими предметами.

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