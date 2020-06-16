Уфа, , 12:20 — REGNUM 15-летняя девочка погибла во время наезда на нее автомобиля в Башкирии. Об этом 16 июня сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла днем 16 июня в с. Иглино. Автомобиль «Рено Логан» за рулем которого находился мужчина 37 лет сбил двух 15-летних подростков. Одна из девочек получила не совместимые с жизнью травмы.

По предварительной информации, водитель был в нетрезвом состоянии и попытался оставить место аварии.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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