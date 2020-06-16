Москва, , 12:15 — REGNUM В Москве продавец магазина преградила путь грабителю, сообщает 16 июня РЕН ТВ.

По данным СМИ, инцидент произошёл 5 июня на Поварской улице.

Происходившие события попали на камеру наблюдения. Мужчина в маске и шапке с ножом в руках подошёл к кассе, но у него на пути встала продавщица. Неизвестный попытался что-то ей объяснить, но женщина не отступила. В конце непродолжительного диалога грабитель убрал нож в карман, обнял продавщицу и ушёл.

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