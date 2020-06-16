Туркестан, Казахстан, , 12:12 — REGNUM В Казахстане против учителя, который сопровождал детей в горах, возбудили уголовное дело по статье 141 УК республики («Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей»). Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели разыскали двух школьников, потерявшихся в горах, и завершают операцию по их эвакуации. Одного из подростков спустили с опасной высоты и передали медикам. Второго подростка подняли на высоту 50 метров, откуда он в сопровождении спасателей продолжил спуск по тропинке. Оба школьника не имеют травм.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 июня три школьника заблудились в горах в Толебийского района Туркестанской области Казахстана. Один из них скончался после падения с высоты.

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