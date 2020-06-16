Кировск, Ленинградская область, , 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с грудными имплантами Фото: пресс-служба СК по Ленобласти.

Как отмечают в ведомстве, из реки было извлечено тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. Некоторые фрагменты тела были отчленены.

По данному факту органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, составлен план следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками полиции. Также назначена медицинская судебная экспертиза. Запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов с применением криминалистической техники.

«По делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению», — отметили в ведомстве.

По данным регионального издания «47news», при осмотре тела следователи обнаружили грудные импланты, которые были установлены у погибшего при жизни.