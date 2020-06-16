Саратов, , 11:59 — REGNUM В рабочем поселке Советский Саратовской области по представлению прокурора уволили заведующую детским садом «Красная Шапочка», которая, используя служебное положение, фиктивно трудоустроила в дошкольное учреждение свою дочь, зная, что она работать не будет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Зарплату за свою дочь, трудоустроенную в качестве завхоза и делопроизводителя, директор получала сама. Общая сумма ущерба составила более 171 тыс. рублей.

Прокуратура Советского района в адрес начальника управления образования внесла представление с требованием уволить злоумышленницу, так как, находясь на этой должности, женщина и дальше сможет совершать противоправные деяния. Заведующая детским садом уволена в связи с утратой доверия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курманаевском районе Оренбургской области в отношении заведующей детским садом возбуждено уголовное дело. Руководитель дошкольного образовательного учреждения фиктивно трудоустроила на должность сторожа в детский сад своего сына.

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