Красноярск, , 11:44 — REGNUM В Красноярске следователи проверяют обстоятельства падения двухлетнего ребёнка с балкона восьмого этажа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело.

Трагический инцидент произошёл вечером 15 июня. Как предварительно установлено, 28-летняя женщина вышла на балкон с ребёнком.

«В тот момент, когда она на несколько секунд отвлеклась, мальчик упал вниз между перекладиной перил и полом балкона, расстояние между которыми составляет 17 сантиметров», — отметили в ведомстве.

От полученных травм ребёнок скончался на месте. В настоящее время правоохранители допрашивают очевидцев происшествия. У застройщика потребовали проектную документацию, чтобы проверить соответствие конструкции балкона проектным параметрам.

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