Нью-Дели, 16 июня 2020, 11:33 — REGNUM В результате столкновений на индийско-китайской границе погибли трое военнослужащих Индии. Об этом 16 июня сообщается в заявлении индийской армии.
«Ночью произошли жесткие столкновения. Индийская сторона потеряла убитыми одного офицера и двух солдат», — говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается, что с китайской стороны также были жертвы, но точное их количество не установлено. Инцидент произошел в области Ладакх, заменяющей границу между странами.
Примечательно, что столкновения происходили без применения огнестрельного оружия, они велись в рукопашную, с использованием камней и дубинок.
В министерстве иностранных дел Китая данную информацию пока не подтвердили. Представители обеих стран проведут встречу для разрядки напряженности в регионе
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