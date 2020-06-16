Уфа, , 11:31 — REGNUM Сотрудник скорой помощи получила травмы во время дорожного происшествия в Уфе. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 15 июня на улице Бакалинская.

Автомобиль скорой помощи «Луидор», за рулем которого находился 20-летний водитель, столкнулся с автомобилем «Skoda Rapid», который остановился на запрещающий сигнал светофора.

Сообщается, что в этой аварии пострадала 29-летняя женщина-сотрудник скорой медицинской помощи. Она получила травму головы.

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