Херсон, Украина, 16 июня 2020, 11:30 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в больнице Херсона главу местного областного совета Владислава Мангера, заявила 16 июня пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Она рассказала, что Мангера везут в Киев для участия в суде по делу об убийстве помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
В офисе генерального прокурора Украины рассказали о том, что чиновнику может быть избрана мера пресечения в виде ареста без возможности выхода под залог.
По словам адвоката задержанного Дмитрия Ильченко, происходящее является пиар-акцией офиса прокурора Украины, который хочет «понравиться» радикалам:
Напомним, 31 июля 2018 года на Гандзюк напали и облили кислотой. Позже она скончалась в больнице. По подозрению в нападении на помощницу мэра задержали ряд подозреваемых, в числе которых участники гражданской войны в Донбассе.
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