Херсон, Украина, , 11:30 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в больнице Херсона главу местного областного совета Владислава Мангера, заявила 16 июня пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она рассказала, что Мангера везут в Киев для участия в суде по делу об убийстве помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

В офисе генерального прокурора Украины рассказали о том, что чиновнику может быть избрана мера пресечения в виде ареста без возможности выхода под залог.

По словам адвоката задержанного Дмитрия Ильченко, происходящее является пиар-акцией офиса прокурора Украины, который хочет «понравиться» радикалам:

«Власть таким образом оправдывается перед радикально настроенными, так называемыми, активистами, вот смотрите, мы Стерненко (подозреваемый в убийстве «активист» Сергей Стерненко — ИА REGNUM) избрали меру пресечения, а сейчас и Мангеру изберём, чем вы недовольны?» — рассказал он.

Напомним, 31 июля 2018 года на Гандзюк напали и облили кислотой. Позже она скончалась в больнице. По подозрению в нападении на помощницу мэра задержали ряд подозреваемых, в числе которых участники гражданской войны в Донбассе.

Читайте также: «Ветераны» на Украине совершили все громкие убийства — эксперт