Астрахань, , 11:23 — REGNUM В Астраханской области 16 июня сел на мель сухогруз «Голден Роуз», направлявшийся в Иран. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сигнал спасатели получили в 07:30 по местном времени. Сухогруз сел на мель на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Герметичность корпуса не была нарушена, розлива горюче-смазочных материалов не произошло.

Судно следовало по маршруту морской порт Астрахань — порт Амиробад (Иран). На борту находятся 12 человек, у них есть запас провизии на 14 суток. Груз — зерно.

Для решения проблемы объединились администрация морских портов Каспийского моря, порт Оля, МСКЦ, Морспасслужба, Линейный отдел внутренних дел на транспорте и транспортная прокуратура.