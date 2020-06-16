Калуга, , 11:24 — REGNUM Вечером 15 июня в Яченском водохранилище Калуги было обнаружено тело 33-летнего жителя Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, мужчина находился на берегу вместе со своим товарищем, вместе с которым проходил в калужском центре реабилитацию из-за алкогольной зависимости. Пока его сосед спал, мужчина решил искупаться, но выбраться из воды на берег не смог. Следователи предполагают, что ранее погибший употребил спиртное: на берегу рядом со сложенной одеждой утонувшего мужчины лежала полупустая бутылка водки.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

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