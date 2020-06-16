Москва, , 11:13 — REGNUM В Люблинском суде Москвы 16 июня начнутся прения по делу «Нового величия», сообщается на официальном сайте суда.

В ходе заседания подсудимые узнают, какое наказание требует для них обвинение.

Прения по делу «Нового величия» должны были состояться еще 20 февраля, однако дата заседания неоднократно переносилась. Сперва из-за болезни судьи, позднее из-за ограничений, связанных коронавирусом. После снятия ограничений суды вновь заработали, и заседание состоится сегодня в 14.00.

Как сообщает ИА REGNUM, по делу проходят восемь фигурантов: Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов.

Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия целю созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.