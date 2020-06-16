Махачкала, , 11:10 — REGNUM В Дагестане в результате инцидента с гражданами Азербайджана пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, сообщает 16 июня региональное главное управление СКР.

По данным следствия, вечером 15 июня порядка 400 граждан Азербайджана, которые были размещены на территории общежития и временного палаточного городка около села Куллар, вышли на федеральную дорогу «Кавказ» и пытались перекрыть движение автотранспорта.

На место выехали сотрудники полиции военными погрануправления ФСБ, в ответ граждане Азербайджана начали закидывать их камнями и другими предметами.

«В результате совершенных противоправных действий пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей», — говорится в сообщении.

В результате были привлечены силы и средства близрасположенных территориальных органов внутренних дел. Нарушители правопорядка доставлены в местный отдел полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Азербайджана ожидают согласования на переход участка границы, закрытого из-за пандемии. Список лиц для пересечения границы формирует азербайджанская сторона. Вечером 15 июня жителя лагеря возмутились отсутствием своих фамилий в новом списке. В настоящее время открытия границы на юге Дагестана ожидают примерно600−700 граждан этой республики.

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