Казань, , 11:04 — REGNUM В Татарии сегодня, 16 июня недалеко от села Шали на трассе М-7 на развороте опрокинулась фура, загруженная пивом, сообщает Татар-Информ.

В момент разворота на 856-м километре трассы М-7 груженая кегами с пивом фура накренилась и опрокинулась. В настоящее время грузовик поставили на колеса, помех для автотранспорта и пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Москве опрокинулась фура, груженая бумагой.

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