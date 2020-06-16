Бодайбо, Иркутская область, , 10:57 — REGNUM Забытая во время операции марлевая салфетка сделала инвалидом третий группы жительницу Приангарья. Подробности сегодня, 16 июня, сообщает прокуратура Иркутской области.

Инцидент произошёл в феврале 2019 г. в ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». Салфетка была оставлена в брюшной полости 49-летней местной жительницыв ходе операции.

«Выступая в защиту прав и законных интересов женщины, прокурор города предъявил в суд исковое заявление о взыскании с учреждения здравоохранения суммы утраченного заработка и компенсации морального вреда. Суд вынес решение о взыскании с ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» суммы утраченного заработка в размере 13 тыс. рублей и компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей», — сказано в официальном сообщении.

Решение суда в законную силу ещё не вступило.