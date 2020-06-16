Самара, , 10:55 — REGNUM Мужчина погиб при лобовом столкновении автомобилей на трассе в Самарской области. Об этом 16 июня сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД РФ.

По информации журналистов, авария произошла рано утром 16 июня в Волжском районе. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился мужчина 45 лет ехал по трассе «Самара — Оренбург — с. Лопатино».

По предварительной информации, машина выехала на полосу встречного движения на 2 км этой дороги. Там она столкнулась с автомашиной Hyundai Solaris, за рулем которой находилась женщина 32-х лет.

Сообщается, что в водитель автомашины Ford Focus получил не совместимые с жизнью травмы. Водитель Hyundai Solaris была доставлена в больницу.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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