Винница, Украина, , 10:52 — REGNUM В Винницкой области в селе Слободка местная жительница совершила наезд на четырёх детей, сообщила 15 июня пресс-служба Национальной полиции области.

По предварительным данным, женщина, находясь за рулём ВАЗ-21 103, совершала разворот задним ходом и наехала на четырёх детей в возрасте 4,6, 7 и 8 лет, игравших во дворе.

Пострадавших госпитализировали с различными травмами. Больше всех пострадал старший ребёнок — у него диагностировали политравму, открытую черепно-мозговую травму. В данный момент ребёнок находится в коме.

В ходе освидетельствования у женщины выявили 1,07 промилле алкоголя в крови. Правонарушительница задержана, её грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновцах в результате аварии пострадали четыре человека, находившихся в салоне маршрутного такси.

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