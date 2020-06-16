Ангарск, Иркутская область, , 10:48 — REGNUM Прокуратуре Ангарска (Иркутская область) пришлось обращаться в суд, чтобы восстановить права местного жителя, который с октября 2019 г. по документам числится погибшим.

«Установлено, что в медицинском свидетельстве о смерти, выданном Ангарским судебно-медицинским отделением ГБУЗ «Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» на основании сведений, представленных сотрудником УМВД России по Ангарскому городскому округу, ошибочно указаны сведения о смерти заявителя.

На основании указанного медицинского свидетельства о смерти Отделом по Ангарскому району и г. Ангарску службы записи актов гражданского состояния Иркутской области в октябре 2019 года осуществлена запись акта о смерти заявителя», — пояснили в областной прокуратуре.

Несмотря на то, что суд вынес решение об аннулировании записи о смерти, в законную силу оно ещё не вступило. Тем временем к дисциплинарной ответственности уже привлечены работники в ГБУЗ «Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» и в УМВД России по Ангарскому городскому округу.