Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Пожар не территории рынка, расположенного в районе Варкетили в Тбилиси, потушен. Об этом 16 июня журналистам рассказал начальник столичного главного управления спасателей Отар Кереселидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс»

"На данный момент пожар полностью ликвидирован. Сгорело около 4000 квадратных метров складских ларьков. В целях безопасности на месте остаются еще три пожарные машины. Пожарным-спасателям пришлось работать всю ночь», — сказал Кереселидзе.

Он добавил, что предварительную причину пожара пока затрудняется назвать. Известно, что было несколько очагов возгорания, и они находились в средней части рынка. Представитель службы спасателей отметил, что пожарным приходилось бороться с тем, чтобы пламя не дошло до легковоспламеняющихся веществ и фейерверков, которые хранились недалеко от места пожара.

Напомним, пожар в Тбилиси разгорелся в ночь на 16 июня. Ранее в СМИ сообщили о трех пострадавших, но официального подтверждения этой информации не было.

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