Москва, , 10:52 — REGNUM Следователи допросили жильцов квартиры в Москве, где напавший на сотрудников ДПС мужчина ранее оставил свои вещи. Об этом сообщает 16 июня пресс-служба столичного главка СКР.

Отмечается, что по месту проживания мужчины и по месту жительства его знакомых, где ранее он оставил сумку, прошли обыски. В сумке был обнаружен дневник, который вёл напавший на правоохранителей. Следствие полагает, что некие лица могли помогать мужчине готовиться к нападению.

Проживающие в квартире люди пояснили, что ранее были знакомы с подозреваемым, «однако в последнее время он вёл себя замкнуто, и общались они крайне редко».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка между 25-летним мужчиной и двумя сотрудниками ДПС. Все трое находятся в больнице с серьёзными ранениями. По факту нападения на правоохранителей возбуждено уголовное дело. По данным следствия, подозреваемый — уроженец Ингушетии Ратмир Галаев — открыл огонь без причины.

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