Ярославль, , 10:33 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки (по данным на 16 июня) выявлен 41 новый случай коронавируса, сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.

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Таким образом официальная статистика продолжает фиксировать спад новых заражений. Сутками ранее было 48 новых случаев.

Всего нарастающим итогом в регионе выявлено 4162 факта заражения коронавирусом, 1819 человек выздоровели и 16 скончались.

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