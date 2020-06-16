Саратов, , 10:35 — REGNUM В Саратове завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства с последующим расчленением трупа. Из заключения проведенной психолого-психиатрической экспертизы следует, что он не мог и не может осознавать характер и опасность своих действий, а также руководить ими в силу психического расстройства, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Установлено, что 25 марта 2020 года в Саратове на улице Ипподромной мужчина пригласил к себе в гости 40-летнего приятеля. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Мужчина нанес гостю удар ножом в область шеи, когда тот упал, продолжил наносить ему ножевые ранения. Осознав, что потерпевший умер, злоумышленник ножами и инструментами расчленил тело приятеля, разложив останки по пакетам, и на протяжении нескольких дней выбрасывал их в ближайшей местности. 30 марта человеческие останки обнаружил случайный прохожий и обратился в полицию.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения постановления о применении принудительного лечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, охотники 28 марта в Перелюбском районе Саратовской области, обходя территорию, наткнулись на человеческие кости.

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