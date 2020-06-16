Красноярск, , 10:30 — REGNUM Красноярские правоохранители задержали женщину, подозреваемую в избиении малолетней внучки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, вечером 12 июня подозреваемая пришла в гости к знакомой с трёхлетней внучкой. В 23 часа она собралась ехать домой, но девочка начала капризничать, что вызвало раздражение женщины.

«Она без достаточных на то причин, нарушая общепринятые нормы морали и правил поведения в общественном месте, действуя из хулиганских побуждений нанесла ребенку три удара по голове, от чего девочка упала. В ходе проведения медицинского освидетельствования у пострадавшей на лице обнаружен кровоподтек», — добавили в ведомстве.

По словам задержанной, увидев себя на видео, появившейся в соцсетях, она позвонила дочери и рассказала о случившемся. При этом женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

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