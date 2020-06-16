Копейск, Челябинская область, , 10:26 — REGNUM В Челябинской области жительница Копейска отдала мошенникам 1 114 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестные позвонили даме и сообщили, что её сын совершил ДТП, из-за которого погиб человек. Чтобы ему избежать ответственности, необходимо срочно передать деньги. Также мошенники предупредили женщину, чтобы она не звонила сыну и не отвечала на его звонки.

Челябинка и её муж в панике сняли сбережения, а банках и заняли недостающую сумму, а затем разложили деньги в указанных мошенниками местах. А затем к ним домой приехал их сын и обман раскрылся. Отметим, в течение дня он несколько раз звонил своим родителям, но они не отвечали.

Сейчас полицейские ищут злоумышленников. Чтобы не попадать в подобные ситуации, они рекомендуют успокоиться, прервать разговор и позвонить родственнику, который будто бы попал в беду, и не передавать деньги незнакомым лицам.